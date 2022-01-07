Іронія в тому, що такі тунелі покликані боротися з пробками.

На техновиставці CES 2022, яка проходить прямо зараз, у тунелі Vegas Loop, побудованому компанією Ілона Маска, який з'єднує частини конференц-центру Лас-Вегаса, утворилася пробка з автомобілів Tesla.

Відео з пробками в тунелі з'явилися в соціальних мережах:

— Adam Tranter (@adamtranter) January 6, 2022

Іронія в тому, що такі тунелі покликані боротися з пробками, але цього разу щось пішло не так. Хоча й, заради справедливості, варто відзначити, що на поточному етапі автомобілями під землею управляє людина, що і могло послужити причиною утворення заторів.

У коментарях до ролика багато користувачів зауважити, що їм навіть боязко уявити, що буде в разі, якщо в такому тунелі загориться один автомобіль. Ілон Маск на момент написання новини ніяк ситуацію не прокоментував.

Читайте такожПерший у світі будинок на колесах із "Запорожця" змайстрував українець (відео)Між тим глава Tesla, SpaceX, Neuralink і не тільки подумує про відхід з керівництва своїх компаній заради кар'єри інфлюенсера. Найбагатша людина світу попросив своїх підписників поділитися думкою з цього приводу, і вони запропонували йому інші варіанти, зокрема лестплейщіка.

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