Більше всіх пристроїв відвантажила Apple, скоротивши при цьому поставки на 14.9%

Дослідницька компанія International Data Corporation випустила огляд глобального ринку поставок смартфонів у четвертому кварталі 2022 року.

За оцінками експертів, світові поставки на кінець 2022 року відкотилися до рівня 2013-го, обвалившись на 18.3% – це найбільше падіння за всю історію. Аналітики вважають, що користувачам ще ніколи не були настільки нецікаві нові моделі.

Ми ніколи не бачили, щоб поставки у святковий квартал були нижчими, ніж у попередньому кварталі. Однак слабкий попит і значні запаси змусили постачальників різко скоротити поставки – йдеться в звіті IDC.

Більше всіх пристроїв відвантажила Apple, скоротивши при цьому поставки на 14.9%. За нею Samsung (58,2 млн, -15.6%), Xiaomi (33,2 млн, -26.3%), OPPO (25,3 млн, – 15.9%) і Vivo (22.9 млн, – 18.9%).

IDC очікує, що в 2023 році попит на мобільні пристрої продовжить падати, тому виробники продовжать скорочувати поставки.

Ринок комп'ютерів теж падає: коли ПК стануть дешевшими

Відзначається, що з липня по жовтень виробники ПК і ноутбуків у всьому світі поставили на ринок 71,1 млн пристроїв – це на 15,5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. І це вже шостий квартал поспіль, коли показники знижуються в річному вираженні.

Виробник чіпів AMD натякнув, що слабкість ринку ПК вже негативно вплинула на їх прибуток і плани на майбутнє, в той час, як тайванські бренди Acer і Asus не очікують, що сектор ПК відновиться до другого півріччя 2023-го – навіть попри проблему нестачі мікросхем, що вирішується.

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