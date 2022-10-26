Виробники ПК і ноутбуків не очікують поліпшення ситуації аж до 2023 року.

Аналітики Counterpoint Technology Market Research опублікувала статистику по світовому ринку персональний комп'ютер (ПК) у третьому кварталі поточного року: продажі сильно обвалилися.

Про це повідомляє видання GizmoChina, ознайомившись зі звітом.

Зазначається, що з липня по жовтень виробники ПК і ноутбуків у всьому світі поставили на ринок 71,1 млн пристроїв – це на 15,5% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І це вже шостий квартал поспіль, коли показники знижуються в річному вираженні.

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Негативна тенденція пояснюється рядом факторів. Це, зокрема, тягла глобальна інфляція. Крім того, негативний вплив на галузь завдало збільшення процентних ставок і роздуті товарно-матеріальні запаси, а також сформована геополітична ситуація, яка змусила компанії економніше витрачати гроші на IT-сферу.

Виробник чіпів AMD натякнув, що слабкість ринку ПК вже негативно вплинула на їх прибуток і плани на майбутнє, в той час, як тайванські бренди Acer і Asus не очікують, що сектор ПК відновиться до другого півріччя 2023 року – навіть попри позитивну динаміку з нестачею мікросхем.

Всупереч проблемам, рейтинг гравців на ринку залишається незмінним:

перше місце, як і раніше, залишиться за Lenovo з часткою приблизно 16%;

на другому місці знаходиться НР, яка контролює приблизно 13% галузі;

трійку лідерів замикає Dell з об'ємом 12%.

На четвертому місці знаходиться Apple, у якої майже 8% ринку. Що показово, купертинівці – єдиний виробник ПК, який за рік зміг наростити свою частку. На п'ятому місці – Asus з показником 5,5%. Решта 16,2% ринку між собою поділили Acer, MSI та інші виробники.

З чого зібрати ігровий комп'ютер у 2022 році

Згідно з детальним звітом, доступний на сайті Steam, найпопулярнішою відеокартою серед гравців, як і раніше, залишається "старий-добрий" GeForce GTX 1060.

У розділі, присвяченому процесору, домінують ПК з 6-ядерним CPU з частотою 2,3-2,69 ГГц. Що стосується оперативної пам'яті, то в більшості ігрових комп'ютерів встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті. Підключається така система переважно до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.

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