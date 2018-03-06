На Тернопільщині вилучили партію фальсифікованого алкоголю майже на мільйон

Розлита вона була у тару типу «Bag-in-Box» та «Tetra-Pack», зберігалася у транспортних засобах, якими здійснювалось транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту.

На Тернопільщині вилучили партію фальсифікованого алкоголю на 980 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, співробітники оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду провели 5 обшуків за місцем зберігання, збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції.

Розлита вона була у тару типу «Bag-in-Box» та «Tetra-Pack», зберігалася у транспортних засобах, якими здійснювалось транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту.

За результатами вжитих заходів працівники податкової міліції області запобігли потраплянню в торгову мережу партії фальсифікованих алкогольних напоїв в кількості 2,57 тис. л.

Загальна вартість вилучених з незаконного обігу підакцизних товарів склала 980 тис. грн.

Завдяки вилученню вищевказаних підакцизних товарів вдалось запобігти втратам бюджету від ненадходження акцизного податку більш як на 130 тис. грн.