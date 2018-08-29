На Тернопільщині цьогоріч працюватиме 4 цукрозаводи, які вироблять 270 тисяч тон цукру

Це більше ніж у 6 разів перевищує нормативну потребу споживання цукру населенням і харчовими підприємствами області.

На Тернопільщині цьогоріч працюватиме 4 цукрозаводи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час колегії облдержадміністрації повідомив в.о. обов’язків директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Володимир Стахів.

«В області працюватиме 4 виробничих підрозділи ТОВ «Радехівський цукор»: Чортківське, Хоростківське, Збаразьке і Козівське виробництва. В основному – на сировині, вирощеній на промисловій основі у сільськогосподарських підприємствах. Від господарств населення буряки прийматимуться оптовими партіями через комерційні заготівельні структури. Заготівля сировини буде проводитись на призаводських бурякопунктах працюючих заводів, при потребі планується задіювати бурякопункти в інших районах», – повідомив Стахів.

За його даними, загалом планується виробити понад 270 тис. т цукру-піску, що більше ніж у 6 разів перевищує нормативну потребу споживання цукру населенням і харчовими підприємствами області.

«На даний час практично завершено підготовку усіх 4 заводів. Згідно графіка, першим 4 вересня розпочне роботу Хоростківське виробництво, 7 вересня – Чортківське, 12 і 15 вересня – відповідно Козівське і Збаразьке. Очікувана тривалість сезону на Чортківському виробництві – 102 доби, на Хоростківському - 96 діб, Збаразькому - 71 і Козівському виробництві – 68 діб. Цукровиробництво в області планується завершити у другій декаді грудня», – розповів Стахів.

Він також зазначив, що при прогнозній середній урожайності 490 ц з гектара очікуваний вал цукросировини, вирощеної на полях області господарствами всіх категорій, складає в межах 1,66 млн т.

Всього ТОВ «Радехівський цукор» планує отримати за договорами, укладеними в області, а також за межами регіону, 1,9 млн т сировини до переробки, що на 210 тис. т або на 12,4% більше, ніж минулого року.