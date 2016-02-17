На Тернопільщину із Франції доставили 15 тонн користованого медобладнання

На Тернопільщину з Франції доставили 15 т користованого медобладнання. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, гуманітарний вантаж отримано від французького міста Сежікуадевіль за підтримки Мiжнaрoднoгo Цeнтру впрoвaджeння прoгрaм ЮНЕСКО та мера цього міста Фрaнcуa Блaншe, який є прeзидeнтом Association Vendje-Ukraine.

«Медичний вантаж є безкоштовним, його надано в якості благодійної допомоги. Тут є медичні інвертар та білизна, зокрема 80 функціональних сучасних ліжок, 35 інвалідних візків, милиці, палиці, підйомники для важкохворих, медичні препарати, одяг для мало захищених та багатодітних сімей. Також отримано медобладнання: реанімаційний інфузомат та дефібрилятор Schiller», – повідомив директор oблacнoгo вiддiлeння Мiжнaрoднoгo цeнтру впрoвaджeння прoгрaм ЮНЕСКО Віталій Семенюк.

За його словами, посприяли в отриманні вантажу голова ТОДА Степан Барна та адміністрація обласної університетської лікарні, яка профінансувала транспортування вантажу – 4 тис. євро.

Директор департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук зазначив, що обладнання не є новим, однак повністю відповідає медичним вимогам та стандартам.