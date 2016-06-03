45 дітей бійців АТО з Тернопільщини безкоштовно відпочинуть в Хорватії

16:43, 03 червня 2016
Тернопіль
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У Хорватії діти віком від 10 до 17 років відпочиватимуть з 18-го по 30-те червня. Поїздка для них – безкоштовна.

Дети рисуют на Крещатике в рамках флешмоба "Рисуем Победу" / Фото УНИАН

45 дітей бійців АТО з Тернопільщини безкоштовно відпочинуть в Хорватії.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник директора обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тетяна Четвертак, дана поїздка відбудеться в рамках проекту, зініційованого головою ОДА Степаном Барною щодо відпочинку дітей із сімей воїнів АТО.

У Хорватії діти віком від 10 до 17 років відпочиватимуть з 18-го по 30-те червня. Поїздка для них – безкоштовна.

«Проект щодо забезпечення відпочинку дітей з родин поранених, загиблих та просто учасників АТО ми започаткували минулого року, з того часу було вже 6 таких поїздок. Діти з Тернопльщини відпочивали у Польщі, Грузії, Сербії та Хорватії. Станом на сьогодні у нас в базі є 481 дитина з сім’ї учасника АТО, з них 196 уже відпочивали за кордоном», – розповіла Четвертак.

За її даними, проектом заплановано охопити відпочинком усіх дітей,зареєстрованих в базі.

Головна умова – щоб у дитини був закордонний паспорт.

«З дітьми їдуть педагоги, лікар, тож батькам немає приводів хвилюватися. Як правило, в країні, куди запрошують наших дітей, їх зустрічає хтось з керівництва, після чого дітей селять в державному санаторії чи на турбазі», – розповіла про умови відпочинку дітей Четвертак.

За її словами, проживання та харчування забезпечує приймаюча сторона, транспортування дітей відбувається за кошти обласного бюджету.

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