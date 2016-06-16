На Тернопільщині в оздоровчі табори відправили перших 210 дітей.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, в першу чергу на оздоровлення відправлено дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, творчих та обдарованих дітей, дітей учасників АТО.

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140 дітей відправлено у літній оздоровчий табір "Лісова пісня", що у Борщеві, 70 дітей - у дитячий оздоровчий заклад "Збруч" в смт.Скала-Подільська.

Як розповів начальник відділу сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний, у закладі діти перебуватимуть 21 день. Путівки придбали за кошти обласного бюджету.

Провели дітей на відпочинок заступник голови обласної державної адміністрації Юрій Юрик та заступник голови обласної ради Любомир Крупа.

«Надіємося, що відпочинок принесе вам море вражень, ви знайдете нових друзів та дізнаєтеся багато цікавого. Будьте обережні, дотримуйтеся правил безпеки, слухайте вихователів!», – сказав під час виступу Юрик.

Загалом на Тернопільщині заплановано оздоровити понад 50 тис. дітей.

Довідка УНІАН. Загалом в області проживає 119 тис. 390 дітей шкільного віку, з них 69 тис. 443 дітей належать до пільгових категорій.

З них 786 дітей із категорії діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 23 тис. 383 дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, 2 тис. 767 - дитина-інвалід, 3 тис. 913 дітей, що постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, 23 тис.322 дітей, що перебувають на диспансерному обліку, 8 тис. 7 творчих та обдарованих дитини, 5 тис. 8 дітей працівників АПК та соціальної сфери села, 25 бездоглядних дітей, 289 дітей-переселенців, а також 1 тис. 908 дітей, батьки яких є учасниками АТО.