На Тернопільщині у жовтні найбільше подорожчали яйця та молоко, подешевшали – свинина та риба

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у жовтні в порівнянні з вереснем 2016 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%.

Читайте такожЖитель Тернопільщини виграв у лотерею 0,5 млн грн

Зокрема на 51,2% подорожчали яйця, на 7,6% подорожчало молоко, на 6,3% – масло, на 5,2% – сир, на 4,9% – овочі.

Водночас м’ясо та м’ясопродукція подешевшали на 2%, на 0,9% – риба, на 0,6% - хліб.

Водночас фрукти подешевшали на 4,3%, цукор – на 0,9%, риба – на 0,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 2,5%, у т.ч. на алкогольні напої – на 2,9%, тютюнові вироби – на 2,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 4,2%, зокрема, одяг – на 5,6%, взуття – на 2,3%.

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 5,8% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на опалення в 1,7раза та вартості твердого палива – на 17,9%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 1,1% зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції на 1,6%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 0,5%, насамперед через подорожчання транспортних засобів на 1,7%, палива та мастил – на 1,3%. Разом з тим відбулося здешевлення перевезень залізничним пасажирським транспортом на 6%.

Підвищення цін у сфері відпочинку та культури на 0,4% відбулося насамперед за рахунок подорожчання туристичних послуг на 6,9%.

Зростання цін на послуги освіти на 0,2% спричинено підвищенням вартості навчання на підготовчих курсах до вступу у ВНЗ на 12,0%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін зріс на 9,4%.