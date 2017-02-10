На Тернопільщині роботою забезпечили понад 400 "атошників"

Як повідомив УНІАН директор обласного центру зайнятості Василь Олещук, загалом послугами служби зайнятості Тернопілля, починаючи з березня 2015 року, скористалися 1 тис. 814 атовців. «Роботою вдалося забезпечити 413 осіб, з них 64 отримали допомогу по безробіттю одноразово для організації власної справи. 106 колишніх військовослужбовців пройшли професійне навчання», – розповів Олещук.

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Протягом цьогорічного січня до обласної служби зайнятості з метою працевлаштування звернулося 44 демобілізовані учасники антитерористичної операції. Найбільше звернень було до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості – 7 осіб, до Лановецького – 6, до Борщівського та Зборівського районних центрів зайнятості – по 4 особи. Працевлаштовано 11 «атовців», у тому числі з компенсацією роботодавцю єдиного соціального внеску – 1 людину. Профнавчанням охоплено 25 осіб.

Станом на 1 лютого на обліку в місцевих центрах зайнятості перебував 851 безробітний з числа демобілізованих військових. Для них продовжується пошук роботи.