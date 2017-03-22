На Тернопільщині з хабарем затримали керівника місцевої прокуратури.

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, встановлено, прокурор вимагав 20 тисяч гривень від свого підлеглого за невжиття до нього заходів дисциплінарного впливу за виявлені недоліки у роботі.

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Співробітники спецслужби затримали керівника сьогодні у приміщенні прокуратури під час отримання частини хабара у розмірі 5 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Прес-секретар Гепрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Фейсбуці повідомила, що затримали керівника Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області.