На Тернопільщині затримали працівницю РДА при отриманні хабара

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, державний службовець 11 рангу 6 категорії пообіцяла мешканцю Тернополя посприяти в отримані водійського посвідчення категорії «В» без відвідин занять і здачі екзаменів.

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Свою допомогу оцінила у 7 тис. грн. В цю суму входило і виготовлення медичної довідки

Підозрювану затримали сьогодні в коридорі адміністративного приміщення під час передачі готівки.

За зібраними матеріалами слідчі прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Чиновниці повідомлено про підозру у скоєному злочині, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.