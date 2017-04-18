Понад 150 дітей з Донецької області провели Великодні свята у родинах Тернопільщини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, кілька днів діти ознайомлювалися з традиціями Галичини, а також мали нагоду побувати на цікавих екскурсіях. Учора 17 квітні юні гості з Донеччини грали у боулінг, каталися на ковзанах й переглянули фільм.

На пам’ять про перебування на Тернопільщині заступник голови Тернопільської ОДА Юрій Юрик передав дітям гостинці.

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«Саме у такому форматі живого спілкування між ровесниками з Тернопільщини та Донеччини ми бачимо момент єднання України. Дітям приємно перебувати у сім’ях Тернопільщини, відчувати дух Великодніх свят і, сподіваюся, ці радісні моменти вони обов’язково перенесуть на Донеччину. Вони бачать, що Україна – єдина, і лише в єдності ми подолаємо всі наші спільні негаразди. До слова, це спільна ініціатива депутата Верховної Ради Дмитра Лубінця та голови Тернопільської обласної державної адміністрації Степана Барни. Подібні акції, безперечно, ми проводитимемо й надалі», — сказав Юрик.

Як розповів начальник відділу сім'ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Чорний, група дітей з Донеччини, зокрема з Мангушського району, святкує Великдень у родинному колі сімей Тернопільщини вже протягом трьох останніх років.

«Впродовж чотирьох днів діти проживали шести районах області — Кременецькому, Шумському, Зборівському, Збаразькому, Бережанському, Тернопільському, а також у м. Тернополі. Влітку Тернопільщина знову прийме дітей зі східної України, цього разу вже для відпочинку й оздоровлення у таборах області», – розповів Чорний.