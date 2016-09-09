На Тернопільщині пройшли оздоровлення 39 дітей з міста Мар'їнка Донецької області

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відпочинок дітям з прифронтової зони відділ сім'ї та молоді ТОДА організував в оздоровчому закладі «Лісова пісня» у місті Борщів.

Діти відпочивали з 19 серпня по 4 вересня.

Читайте такожДіти бійців АТО з Тернопільщини вирушили на відпочинок у Литву

«Для школярів підготували насичену культурну програму. Гості з Донеччини брали участь у святкуванні Дня Прапора, Дня Незалежності України у місті Кременець. Отримали яскраві враження на чемпіонаті з водно-моторного спорту, відвідали краєзнавчий музей, їздили на роликових санах на Кременецькій санній трасі. А ще відвідали каток та боулінг, побували у зоопарку та різних екскурсіях», — розповів начальник відділу сім`ї та молоді Ігор Чорний.

Він також повідомив, що на прощання усі діти отримали солодкі подарунки від обласного центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді.