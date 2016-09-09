На Тернопільщині пройшли оздоровлення 39 дітей з міста Мар'їнка Донецької області
Діти з прифронтової зони відпочивали в оздоровчому закладі «Лісова пісня» у місті Борщів протягом більш ніж двох тижнів
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відпочинок дітям з прифронтової зони відділ сім'ї та молоді ТОДА організував в оздоровчому закладі «Лісова пісня» у місті Борщів.
Діти відпочивали з 19 серпня по 4 вересня.
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«Для школярів підготували насичену культурну програму. Гості з Донеччини брали участь у святкуванні Дня Прапора, Дня Незалежності України у місті Кременець. Отримали яскраві враження на чемпіонаті з водно-моторного спорту, відвідали краєзнавчий музей, їздили на роликових санах на Кременецькій санній трасі. А ще відвідали каток та боулінг, побували у зоопарку та різних екскурсіях», — розповів начальник відділу сім`ї та молоді Ігор Чорний.
Він також повідомив, що на прощання усі діти отримали солодкі подарунки від обласного центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді.