На Тернопільщині відбувся з’їзд аграріїв з різних регіонів для обміну досвідом (Відео)

На Тернопільщині на базі ТзОВ «Бучачагрохлібпром» відбувся з’їзд аграріїв з різних регіонів для обміну досвідом.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, Всеукраїнський День поля і саду відбувся у Бучацькому районі на території насіннєвого заводу ТзОВ «Бучачагрохлібпром». Участь у заході взяли аграрії з різних куточків України, садівники, представники провідних сільськогосподарських фірм України, а також керівники компаній, що спеціалізуються на виробництві техніки та засобів захисту рослин.

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Присутні відвідали демонстраційні та товарні насадження, що їх закладено на власному насінні ТзОВ «Бучачагрохлібпром», а також поспілкуватися із численними науковцями-селекціонерами.

Вітаючи учасників заходу, заступник голови – керівник апарату Тернопільської ОДА Ігор Вонс зазначив, що День поля – це чудова можливість для аграріїв і садівників обмінятися досвідом та найсвіжішою інформацією у сфері передових технологій, сучасного насінництва, рослинництва, тваринництва, садівництва, а також поспілкуватися з фахівцями.

«Наша область – аграрна, а тому дуже важливо, щоб ми використовували потенціал, який закладений у наших чорноземах, на повну. Водночас, не менш важливим є те, що і садівництво, й тваринництво передбачають багато ручної праці, а це відповідно додаткові робочі місця у сільській місцевості. При цьому, маючи такі великі сільськогосподарські підприємства, як ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та фермерське господарство «Гадз», це ще одна додаткова можливість для розвитку, як інфраструктури села, так і втілення різних соціальних проектів. А це на сьогоднішній день, у рамках реформи децентралізації, коли повноваження передаються на місця, має неабияке значення. Саме тому завдяки таким господарникам як Петро Гадз – українське село матиме майбутнє, а разом з ним майбутнє матиме й Україна», – сказав під час виступу Вонс.