На Тернопільщині потонула 12-річна дівчинка
16:14, 20 липня 2017Тернопіль
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Обставини загибелі дитини встановлюються.
О 19 год тіло дівчинки виявили та витягли з води рятувальники / Vadim Shekera
На Тернопільщині потонула 12-річна дівчинка. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора 19 липня в с. Грицівці Збаразького району.
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Там в місцевому ставі втопилася неповнолітня жителька с. Стриївка 2005 року народження. О 19 годині її тіло виявили та витягли з води працівники Лановецької рятувально-водолазної станції. Обставини загибелі дитини встановлюються.
Як повідомляв УНІАН, з початку року на водоймах України загинули 50 дітей. В цілому ж, з початку року на водоймах країни вже загинули 467 осіб.
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