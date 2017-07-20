На Тернопільщині потонула 12-річна дівчинка. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора 19 липня в с. Грицівці Збаразького району.

Читайте такожНа Тернопільщині рибалка врятував двох хлопців, третього не вдалося: потонув разом з ним

Там в місцевому ставі втопилася неповнолітня жителька с. Стриївка 2005 року народження. О 19 годині її тіло виявили та витягли з води працівники Лановецької рятувально-водолазної станції. Обставини загибелі дитини встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, з початку року на водоймах України загинули 50 дітей. В цілому ж, з початку року на водоймах країни вже загинули 467 осіб.