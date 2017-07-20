На Тернопільщині потонула 12-річна дівчинка

16:14, 20 липня 2017
Тернопіль
234 0

Обставини загибелі дитини встановлюються.

О 19 год тіло дівчинки виявили та витягли з води рятувальники / Vadim Shekera

На Тернопільщині потонула 12-річна дівчинка. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області,  трагедія сталася учора 19 липня в с. Грицівці Збаразького району.

Читайте такожНа Тернопільщині рибалка врятував двох хлопців, третього не вдалося: потонув разом з ним

Там в місцевому ставі втопилася неповнолітня жителька с. Стриївка 2005 року народження. О 19 годині її тіло виявили та витягли з води працівники Лановецької рятувально-водолазної станції. Обставини загибелі дитини встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, з початку року на водоймах України загинули 50 дітей. В цілому ж, з початку року на водоймах країни вже загинули 467 осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #потонула дівчинка#на Тернопільщині потонула дитина