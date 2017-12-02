На Тернопільщині при отриманні 1 тисячі доларів хабара затримали голову сільради

На Тернопільщині при отриманні 1 тис. доларів хабара затримали голову сільради.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, посадовець вимагала та отримала від місцевого жителя вказану суму за видачу рішення сесії сільської ради щодо виділення останньому земельної ділянки площею 1,8 га.

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Учора, 1 грудня жінку було викрито в приміщенні сільської ради після одержання нею неправомірної вигоди в сумі 1 тис. дол. США. Злочин задокументовано спільно з працівниками Управлінням захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.