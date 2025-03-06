Туристам радять прибувати в аеропорт не пізніше ніж за 40 хвилин до вильоту.

Зовсім скоро ірландський лоукостер Ryanair повністю відмовиться від паперових посадкових талонів і стійок реєстрації, що вже викликало хвилю обурення серед частини пасажирів.

На тлі цього нововведення, що передбачає самостійне управління пасажирами своїми посадковими талонами, у деяких мандрівників може скластися хибне враження, що тепер їм необов'язково поспішати в аеропорт заздалегідь. Утім, це зовсім не так.

Як пише британське видання The Mirror, пасажири можуть бути оштрафовані на місці на суму 100 фунтів стерлінгів (близько 120 євро), якщо вони прибудуть в аеропорт менш ніж за 40 хвилин до вильоту свого рейсу. До цього моменту стійка реєстрації вже закриється, а посадка буде в самому розпалі.

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Такий самий збір стягуватимуть і з пасажирів, які намагатимуться перебронювати квитки на наступний доступний рейс після того, як вони запізнилися на свій початковий виліт.

Зазначається, що цей новий штраф слідує за іншими зборами, які авіакомпанія ввела раніше. Наприклад, Ryanair стягує 55 фунтів стерлінгів (близько 65 євро) з пасажира за реєстрацію в аеропорту замість реєстрації онлайн.

"Якщо ви не зареєструєтесь онлайн за дві години до запланованого часу вильоту, ви можете зареєструватися в аеропорту за 40 хвилин до вильоту, але з вас стягуватиметься плата за реєстрацію в аеропорту", – свідчить політика авіакомпанії.

Щоб уникнути цих додаткових витрат, у Ryanair радять пасажирам реєструватися онлайн і прибувати в аеропорт із достатнім запасом часу, з огляду на можливі черги на здавання багажу і проходження перевірки на безпеку, особливо в топсезон.

Як повідомляв УНІАН, раніше пасажирів Ryanair і Wizz Air закликали завжди перевіряти аеропорт перед купівлею квитка, оскільки може виявитися, що він розташований за 100 кілометрів від міста.

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