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Український лоукостер SkyUp отримав право на виконання усіх запланованих маршрутів

13:22, 02 листопада 2018
Новини туризму
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Фото facebook.com/skyup.airlines

Про це йдеться в повідомленні Державіаслужби за підсумками засідання 29 жовтня 2018 року.

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Зокрема, перший український лоукостер тепер офіційно зможе виконувати регулярні рейси Київ – Софія (Болгарія) – Київ з частотою 2 рейси на тиждень, Київ – Попрад (Словаччина) – Київ тричі на тиждень та Київ – Абу-Дабі (ОАЕ) – Київ також 3 рейси на тиждень.

Також SkyUp отримало право на експлуатацію повітряної лінії Київ – Харків – Київ з частотою рейсів 3 рази на тиждень.

Крім того, українська авіакомпанія отримала право виконувати цілу низку чартерних рейсів:

- до Шарм-ель-Шейху (Єгипет) з Києва (50 рейсів на тиждень), Одеси (10 рейсів на тиждень), Запоріжжя,  Харкова та Львова (усі по 7 рейсів на тиждень), Херсона, Чернівців, Миколаєва, Кривого Рогу, Вінниці та Полтави (усі по 3 рейси на тиждень).

- до Хургади (Єгипет) з Києва (10 рейсів на тиждень), Львова (5 рейсів на тиждень) та Харкова (3 рейси на тиждень).

- до Гоа (Індія) з Києва (3 рейси на тиждень) та Запоріжжя (1 рейс на тиждень).

- до Кіттіли (Фінляндія) з Києва (2 рейси на тиждень).

- до Коломбо (Шрі-Ланка) з Києва (3 рейси на тиждень).

Як повідомляв УНІАН.Туризм, про вихід на ринок першого українського лоукостера SkyUp стало відомо наприкінці 2017 року. З весни 2018 року компанія почала виконувати цілу низку чартерних рейсів, а з літа - внутрішні авіарейси.

23 жовтня 2018 року стало відомо, що SkyUp планує наприкінці грудня запустити регулярні рейси до кількох країн Європи. Того ж дня перші авіаквитки поступили у продаж за ціною від 30 євро.

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Теги: #авіаперевезення#SkyUp