Український лоукостер SkyUp отримав право на виконання усіх запланованих маршрутів

Українська авіакомпанія отримала права на виконання цілої низки регулярних, внутрішніх та чартерних рейсів.

Держана авіаційна служба України задовільнила усі заявки, подані українським лоукостером SkyUp на експлуатацію повітряних ліній.

Про це йдеться в повідомленні Державіаслужби за підсумками засідання 29 жовтня 2018 року.

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Зокрема, перший український лоукостер тепер офіційно зможе виконувати регулярні рейси Київ – Софія (Болгарія) – Київ з частотою 2 рейси на тиждень, Київ – Попрад (Словаччина) – Київ тричі на тиждень та Київ – Абу-Дабі (ОАЕ) – Київ також 3 рейси на тиждень.

Також SkyUp отримало право на експлуатацію повітряної лінії Київ – Харків – Київ з частотою рейсів 3 рази на тиждень.

Крім того, українська авіакомпанія отримала право виконувати цілу низку чартерних рейсів:

- до Шарм-ель-Шейху (Єгипет) з Києва (50 рейсів на тиждень), Одеси (10 рейсів на тиждень), Запоріжжя, Харкова та Львова (усі по 7 рейсів на тиждень), Херсона, Чернівців, Миколаєва, Кривого Рогу, Вінниці та Полтави (усі по 3 рейси на тиждень).

- до Хургади (Єгипет) з Києва (10 рейсів на тиждень), Львова (5 рейсів на тиждень) та Харкова (3 рейси на тиждень).

- до Гоа (Індія) з Києва (3 рейси на тиждень) та Запоріжжя (1 рейс на тиждень).

- до Кіттіли (Фінляндія) з Києва (2 рейси на тиждень).

- до Коломбо (Шрі-Ланка) з Києва (3 рейси на тиждень).

Як повідомляв УНІАН.Туризм, про вихід на ринок першого українського лоукостера SkyUp стало відомо наприкінці 2017 року. З весни 2018 року компанія почала виконувати цілу низку чартерних рейсів, а з літа - внутрішні авіарейси.

23 жовтня 2018 року стало відомо, що SkyUp планує наприкінці грудня запустити регулярні рейси до кількох країн Європи. Того ж дня перші авіаквитки поступили у продаж за ціною від 30 євро.