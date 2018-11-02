Український лоукостер SkyUp отримав право на виконання усіх запланованих маршрутів
Держана авіаційна служба України задовільнила усі заявки, подані українським лоукостером SkyUp на експлуатацію повітряних ліній.
Про це йдеться в повідомленні Державіаслужби за підсумками засідання 29 жовтня 2018 року.
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Зокрема, перший український лоукостер тепер офіційно зможе виконувати регулярні рейси Київ – Софія (Болгарія) – Київ з частотою 2 рейси на тиждень, Київ – Попрад (Словаччина) – Київ тричі на тиждень та Київ – Абу-Дабі (ОАЕ) – Київ також 3 рейси на тиждень.
Також SkyUp отримало право на експлуатацію повітряної лінії Київ – Харків – Київ з частотою рейсів 3 рази на тиждень.
Крім того, українська авіакомпанія отримала право виконувати цілу низку чартерних рейсів:
- до Шарм-ель-Шейху (Єгипет) з Києва (50 рейсів на тиждень), Одеси (10 рейсів на тиждень), Запоріжжя, Харкова та Львова (усі по 7 рейсів на тиждень), Херсона, Чернівців, Миколаєва, Кривого Рогу, Вінниці та Полтави (усі по 3 рейси на тиждень).
- до Хургади (Єгипет) з Києва (10 рейсів на тиждень), Львова (5 рейсів на тиждень) та Харкова (3 рейси на тиждень).
- до Гоа (Індія) з Києва (3 рейси на тиждень) та Запоріжжя (1 рейс на тиждень).
- до Кіттіли (Фінляндія) з Києва (2 рейси на тиждень).
- до Коломбо (Шрі-Ланка) з Києва (3 рейси на тиждень).
Як повідомляв УНІАН.Туризм, про вихід на ринок першого українського лоукостера SkyUp стало відомо наприкінці 2017 року. З весни 2018 року компанія почала виконувати цілу низку чартерних рейсів, а з літа - внутрішні авіарейси.
23 жовтня 2018 року стало відомо, що SkyUp планує наприкінці грудня запустити регулярні рейси до кількох країн Європи. Того ж дня перші авіаквитки поступили у продаж за ціною від 30 євро.