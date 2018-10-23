Український лоукостер запустив продажі квитків на перші рейси з України - ціни від 30 євро

Лоукостер SkyUp пропонує квитки економ-класу за трьома тарифами.

Нова українська авіакомпанія SkyUp, яка виконує лише чартерні рейси, планує запустити регулярні рейси з Києва до Тбілісі (Грузія) з 23 грудня, до Софії (Болгарія) - з 28 грудня, до Барселони (Іспанія) і Попрада (Словаччина) - з 29 грудня.

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Відповідно до системи бронювання авіаперевізника, придбати квиток на перший регулярний рейс з Києва до Тбілісі 23 грудня можна за 1966 грн в один бік.

Квиток на перший регулярний на рейс з Києва до Софії 28 грудня можна купити за 3735 грн в один бік, на перший регулярний на рейс з Києва до Попрада 29 грудня - за 2584 грн в один бік, на перший регулярний рейс з Києва до Барселони 29 грудня - за 1966 грн в один бік.

При цьому, в разі вибору інших дат вильоту можна заощадити. Так, мінімальні ціни в один бік до Тбілісі - від 1508 грн, до Софії - від 1508 грн, до Попрада - від 987 грн, до Барселони - від 1508 грн.

Початок продажів квитків на регулярні рейси прокоментував міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook. «Перша хороша новина від SkyUp", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року відбулася офіційна презентація авіакомпанії SkyUp у сегменті дешевих авіаперевезень, яка мала почати польоти в квітні 2018 року, однак через затримку з отриманням сертифіката експлуатанта не змогла цього зробити. Перші чартерні рейси почалися тільки з кінця травня, а ось регулярних рейсів немає досі.

Внутрішні регулярні рейси планувалися за напрямками: Київ-Одеса, Харків-Одеса, Львів-Одеса. Міжнародні регулярні рейси за напрямками: Київ-Барселона, Київ-Дубай, Київ-Ларнака.

Навесні цього року корпорація Boeing підписала контракт з SkyUp на суму 624 млн дол. для виробництва п'яти літаків нового покоління серії Boeing 737 MAX, які надійдуть в Україну в 2023 році.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована у Києві в 2016 році, а засновником є компанія "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор JoinUp!