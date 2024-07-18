Туристам, які стоять в черзі на Акрополь, роздають безкоштовну воду.

Міністерство культури Греції наказало закривати знаменитий Афінський Акрополь на кілька годин у середині дня через екстремальну спеку в країні. Про це повідомляє Independent.

За прогнозами метеорологів, гаряче повітря з Африки продовжуватиме пекти Грецію ще кілька днів – принаймні до неділі. Пік хвилі спеки припадав на середу та четвер з максимальними температурами до 43 градусів за Цельсієм.

Влада закрила знаменитий Афінський Акрополь, найбільшу культурну визначну пам'ятку країни, з полудня до 5 вечора. Тим часом грецькі муніципалітети зробили доступними для громадськості зазвичай закриті приміщення з кондиціонерами. Людей також закликають уникати перебування на сонці в найспекотніші години дня та часто пити воду.

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Туристи, які сподівалися відвідати храм Парфенон на вершині Акрополя, у середу стояли в черзі від самого ранку. Червоний Хрест роздавав охолоджену бутильовану воду та інформаційні листівки тим, хто чекав у черзі.

"Ми зробили це та швидко вийшли, а тепер збираємось трохи провітритись, трохи випити й насолоджуватися днем. Але там жарко, це справді так. Якщо ти не прийдеш підготовленим, ти добряче спітнієш", — сказав американський турист після відвідин Акрополя.

В сусідній Албанії спека змусила уряд змінити робочі години для державних службовців, а деяким дозволили працювати вдома. В Італії влада додала Палермо на Сицилії до списку 13 міст із попередженням про серйозну спеку, оскільки весь італійський півострів охопила та сама хвиля спеки.

У Вероні, де температура коливалась близько 35 C, спринклери в громадському парку використовували для обприскування перехожих у другій половині дня, а туристів закликали користуватися громадськими фонтанами. Листівки рекомендували людям похилого віку залишатися вдома в найспекотніший час доби, а для екстрених ситуацій була створена цілодобова гаряча лінія, повідомляють місцеві ЗМІ.

Спекотні сухі умови також спровокували лісові пожежі: пожежники та літаки, що скидають воду, борються з кількома пожежами в Греції, у тому числі великою в сосновому лісі в Корінфі на півдні Греції.

Спека в Європі

Як писав УНІАН, в Україні очікують ще одну хвилю сильної спеки. Синоптикиня Наталка Діденко каже, що Україна пережила пік спеки, і вже з 18 липня подекуди почнеться деяке зниження температури. Однак прогнози вказують на те, що незабаром прийде нова хвиля спеки.

Також ми розповідали, що екстремальна спека вражає країни по всій планеті. За даними кліматичної служби Європейського союзу Copernicus, кожен з останніх 13 місяців був найспекотнішим за всю історію спостережень. Середня температура за попередні 12 місяців також була щонайменше на півтора градуса вищою, ніж середня доіндустріальна температура 1850-1900 років. Як повідомляється, спека на початку літа є частиною тенденції до потепління. Вона ставить під загрозу життя людей по всьому світу.

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