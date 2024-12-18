Тих, хто має транспортні засоби, місто заохочує використовувати електромобілі.

Столиця Фінляндії Гельсінкі, попри насичене життя, має одну з найкращих у світі систем громадського транспорту, тому вам навіть не знадобиться автомобіль, щоб пересуватися. Про це пише Express.

Зазначається, що згідно з дослідженням 2022 року, проведеним консалтинговою компанією Oliver Wyman і Каліфорнійським університетом у Берклі, фінське місто посідає п’яте місце в Індексі готовності до міської мобільності.

"Гельсінкі вирізняється своїм винятковим сполученням, зонами, вільними від автомобілів, і екологічно свідомим підходом, який сприяє чудовій якості повітря та мінімальному шуму та світловому навантаженню", - йдеться у статті.

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Автори вказують, що у містобудівній політиці Гельсінкі надається пріоритет зручним для пішоходів зонам та ефективному транспорту, що дозволяє мешканцям і гостям міста легко орієнтуватися:

"Великі зони, вільні від автомобілів, перетворили околиці на гавані чистого повітря та спокою".

Водночас тих, хто має транспортні засоби, місто заохочує використовувати електричні моделі, що ще більше зменшує викиди. Але що робить Гельсінкі справді чудовим містом - це розгалужена мережа мультимодального громадського транспорту.

"Від автобусів, трамваїв і ліній метро до приміських поїздів і поромів - будь-який куточок регіону Гельсінкі доступний. Мешканці, які живуть далеко від центру міста, мають такий самий рівень мобільності, як і жителі центру міста. Мережа повністю інтегрується з надійною національною залізничною системою Фінляндії, що дозволяє зручно подорожувати країною", - пише видання.

За словами авторів, зручний додаток для планування подорожей об’єднує всі види транспорту, роблячи навігацію простою та ефективною. А зобов’язання Гельсінкі щодо сталого розвитку відображає політику скандинавських країн, де громадський транспорт створений для мінімізації впливу на навколишнє середовище.

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