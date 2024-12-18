Туристам радять вирушити за їжею в Руанду і Норвегію / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Гастротуризм набуває дедалі більшої популярності, оскільки багато людей намагаються пізнавати культуру інших країн, зокрема, за допомогою їжі. Іноді місцева кухня вражає їх настільки, що вони закохуються в неї на все життя.

Для тих, хто шукає свіжих гастрономічних вражень, впливовий туристичний журнал Condé Nast Traveler склав список із десяти місць по всьому світу, які варто відвідати 2025 року в пошуках нових смаків.

10 найкращих місць світу для любителів поїсти у 2025 році

  1. Долина Клер, Австралія: всесвітньо відомі виноградники, сімейні готелі-ресторани та усамітнення
  2. Дубай, ОАЕ: регіональні смаки та нестандартні концепції харчування
  3. Генуя, Італія: дивовижна суміш перевіреної класики і нових підходів до приготування страв старої школи
  4. Гоа, Індія: оригінальні концепції пивоваріння
  5. Айлей, Шотландія: рай для любителів скотчу
  6. Кігалі, Руанда: екстравагантні панафриканські страви, засновані на регіональних інгредієнтах, і крафтова кава
  7. Ліма, Перу: вишукані страви в місті, відомому своїми дегустаційними меню
  8. Лофотенські острови, Норвегія: місцеві страви в найкращому вигляді, одна з найкращих випічок у Європі та вечеря під північним сяйвом
  9. Пуерто-Ріко, територія США: класичні страви Карибського басейну та перший на острові фестиваль їжі та вина
  10. Вашингтон, США: кулінарна культура, що стрімко розвивається та вражає розмаїттям

Як повідомляв УНІАН, раніше свіжий рейтинг Chef's Pencil визначив найдорожчі мішленівські ресторани світу. До першої десятки потрапили одразу чотири ресторани в японській столиці Токіо і лише два в Європі.

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