До списку потрапили країни від Європи до Африки.

Гастротуризм набуває дедалі більшої популярності, оскільки багато людей намагаються пізнавати культуру інших країн, зокрема, за допомогою їжі. Іноді місцева кухня вражає їх настільки, що вони закохуються в неї на все життя.

Для тих, хто шукає свіжих гастрономічних вражень, впливовий туристичний журнал Condé Nast Traveler склав список із десяти місць по всьому світу, які варто відвідати 2025 року в пошуках нових смаків.

10 найкращих місць світу для любителів поїсти у 2025 році

Долина Клер, Австралія: всесвітньо відомі виноградники, сімейні готелі-ресторани та усамітнення Дубай, ОАЕ: регіональні смаки та нестандартні концепції харчування Генуя, Італія: дивовижна суміш перевіреної класики і нових підходів до приготування страв старої школи Гоа, Індія: оригінальні концепції пивоваріння Айлей, Шотландія: рай для любителів скотчу Кігалі, Руанда: екстравагантні панафриканські страви, засновані на регіональних інгредієнтах, і крафтова кава Ліма, Перу: вишукані страви в місті, відомому своїми дегустаційними меню Лофотенські острови, Норвегія: місцеві страви в найкращому вигляді, одна з найкращих випічок у Європі та вечеря під північним сяйвом Пуерто-Ріко, територія США: класичні страви Карибського басейну та перший на острові фестиваль їжі та вина Вашингтон, США: кулінарна культура, що стрімко розвивається та вражає розмаїттям

Як повідомляв УНІАН, раніше свіжий рейтинг Chef's Pencil визначив найдорожчі мішленівські ресторани світу. До першої десятки потрапили одразу чотири ресторани в японській столиці Токіо і лише два в Європі.

Відео дня

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.