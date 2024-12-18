Гастротуризм набуває дедалі більшої популярності, оскільки багато людей намагаються пізнавати культуру інших країн, зокрема, за допомогою їжі. Іноді місцева кухня вражає їх настільки, що вони закохуються в неї на все життя.
Для тих, хто шукає свіжих гастрономічних вражень, впливовий туристичний журнал Condé Nast Traveler склав список із десяти місць по всьому світу, які варто відвідати 2025 року в пошуках нових смаків.
10 найкращих місць світу для любителів поїсти у 2025 році
- Долина Клер, Австралія: всесвітньо відомі виноградники, сімейні готелі-ресторани та усамітнення
- Дубай, ОАЕ: регіональні смаки та нестандартні концепції харчування
- Генуя, Італія: дивовижна суміш перевіреної класики і нових підходів до приготування страв старої школи
- Гоа, Індія: оригінальні концепції пивоваріння
- Айлей, Шотландія: рай для любителів скотчу
- Кігалі, Руанда: екстравагантні панафриканські страви, засновані на регіональних інгредієнтах, і крафтова кава
- Ліма, Перу: вишукані страви в місті, відомому своїми дегустаційними меню
- Лофотенські острови, Норвегія: місцеві страви в найкращому вигляді, одна з найкращих випічок у Європі та вечеря під північним сяйвом
- Пуерто-Ріко, територія США: класичні страви Карибського басейну та перший на острові фестиваль їжі та вина
- Вашингтон, США: кулінарна культура, що стрімко розвивається та вражає розмаїттям
Як повідомляв УНІАН, раніше свіжий рейтинг Chef's Pencil визначив найдорожчі мішленівські ресторани світу. До першої десятки потрапили одразу чотири ресторани в японській столиці Токіо і лише два в Європі.
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