Африка може виявитися ідеальною альтернативою перевантаженим туристами європейським островам.

Африканський континент не знає кордонів і його спектр видів відпочинку дуже різноманітний.

Багато хто не знає, що безліч островів пропонують туристам можливість побачити Африку зовсім по-іншому - з приголомшливими пляжами, захопливою дикою природою і вишуканою кухнею, пише Express. Видання зазначило, що Африка може виявитися ідеальною альтернативою перевантаженим туристами європейським островам.

Мадагаскар

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Це втілення ідилічного пляжного відпочинку. Розташований в Індійському океані, біля узбережжя Мозамбіку, острів сповнений рідкісною дикою природою, недоторканими пляжами і густими тропічними лісами.

Ламу, Кенія

Невеликий острів біля узбережжя Кенії з населенням всього 25 тис. осіб для багатьох здається подорожжю назад у часі.

Одне з найстаріших поселень суахілі в Східній Африці, на острові дуже мало автомобілів, і він добре відомий історичною архітектурою, натхненною традиціями суахілі. На острові є розслаблюючі пляжі, жваві ринки та багатство його історії.

Маврикій

Острів є плавильним котлом культур завдяки своїй історії як колонії Франції та Великої Британії.

Далеко від пляжів, скелясті гори надають туристам широкі можливості для прогулянок. Також острів є одним із найкращих місць в Африці для любителів водних видів спорту, такі як віндсерфінг або кайтсерфінг.

Занзібар

Занзібар є напівавтономною провінцією Танзанії та складається з острова Занзібар або Унджуга, Пемба та кількох дрібніших островів.

Острів пронизаний різноманітними культурами.

Ринки в Кам'яному місті пропонують найкраще з усього, що може запропонувати острів з кулінарного погляду, тоді як тропічні пляжі можуть похвалитися бірюзовою водою, повною різноманітних барвистих риб і морських мешканців.

Архіпелаг Базаруто

Для тих, хто шукає унікальний, незвіданий відпочинок, п'ять дюнових островів архіпелагу Базаруто пропонують саме це. Розташований недалеко від узбережжя Мозамбіку, архіпелаг може похвалитися піднесеними коралами, що є ідеальним місцем для дайверів і любителів сноркелінгу.

Острови є домівкою для кількох сіл, захованих під апельсиновими і кеш'ю-деревами, де мешкають мавпи саманго, що дає мандрівникам можливість познайомитися з Африкою так, як більше ніде.

Інші новини туризму

Раніше УНІАН.Туризм повідомляв, що названо найменш відвідуваний острів Іспанії, сповнений "духу і чарівності". Справжня прихована перлина, цей маленький Канарський острів є всесвітньо відомим місцем для дайвінгу.

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