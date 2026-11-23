Також еспертка назвала найкращі святкові містечка, які обов’язково варто відвідати взимку.

Напередодні зимових свят можна побачити безліч добірок найкращих різдвяних ярмарків Європи. Однак мало хто говорить про те, яких із них варто уникати.

Американка Гелен Сула, яка вже багато років живе в Німеччині й обожнює різдвяні ярмарки (загалом вона відвідала понад сотню святкових містечок у Європі), у коментарі для Daily Mail назвала ті з них, які вона вважає найгіршими.

За словами досвідченої мандрівниці, найбільше її розчарували різдвяні ярмарки в популярних великих європейських столицях – Парижі (Франція), Римі (Італія), Празі (Чехія) та Лондоні (Велика Британія).

Відео дня

Головна причина – їхня надмірна комерціалізація. Наприклад, у британській столиці, за її словами, "чудово справляються з оформленням", але атмосфера там "занадто комерційна".

"Я обожнюю Лондон на Різдво – він виглядає приголомшливо. Мені дуже подобається заглядати в універмаг Fortnum & Mason і милуватися декором – це просто неймовірно красиво. Але я не вважаю, що тут найкращі різдвяні ярмарки. Наприклад, Winter Wonderland у Гайд-парку мене трохи розчарувала – там відчувається саме ця комерційна атмосфера", – пояснила Сула.

Вона також зізнається, що особливо її бентежать "пластикові ялинки": це вірна ознака того, що атмосфера буде суто комерційною, а ціни – дуже високими.

При цьому досвідчена мандрівниця вважає, що в багатьох європейських містах ярмарки влаштовують лише для того, щоб скористатися величезною популярністю подібних заходів.

"Наприклад, у Римі не варто очікувати тієї ж атмосфери, що в Німеччині, Швейцарії чи Австрії – це зовсім інші відчуття... Прага – абсолютно дивовижне, гарне місто, але, на мій погляд, тутешні ярмарки теж можуть здаватися дещо комерційними... Париж – це точно не те місце, куди варто їхати заради різдвяних ярмарків. Місто прикрашене чудово, але це не про ярмарки", – пояснює вона.

Говорячи про найдорожчі святкові ярмарки, Сула виділяє Швейцарію та австрійську Відень.

"Швейцарські ярмарки – одні з найдорожчих. Відень теж може виявитися досить витратним. За останні роки ціни там помітно зросли – суджу хоча б за вартістю глінтвейну", – зазначила дівчина.

А ось на невеликих ярмарках, на її думку, часто можна отримати набагато більше вражень за менші гроші.

"Наприклад, у невеликих містечках – скажімо, у долині Мозеля в Німеччині – все було дуже недороге. Навіть у таких місцях, як Гейдельберг – та й взагалі скрізь, де є невеликі різдвяні ярмарки, – все зазвичай трохи дешевше", – пояснює вона.

Також Сула радить звернути увагу на ярмарки у Страсбурзі (Франція), Зальцбурзі (Австрія), Таллінні (Естонія), Кракові (Польща), Загребі (Хорватія), Будапешті (Угорщина), Братиславі (Словаччина) та Вільнюсі (Литва).

Інші ідеї для подорожей цієї зими

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше команда порталу Euronews Travel назвала 10 найкращих місць для зимової відпустки в Європі – від сонячних райських куточків до сніжної казки.

У свою чергу, тревел-експерти The Independent відібрали 13 найкращих напрямків по всьому світу, де в грудні тепло.

Вас також можуть зацікавити такі новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і переглядайте мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.