Кінець листопада – чудовий час, щоб подумати над тим, куди поїхати на різдвяні канікули.

Різдво вже не за горами, тому каштани на відкритому вогні, глінтвейн і гарячий шоколад ваблять дедалі сильніше. По всій Європі вже починає поширюватися різдвяна атмосфера, і ярмарки готуються до відкриття.

Видання Lonely Planet назвало 15 найкращих різдвяних ярмарків у Європі.

Відень, Австрія

Коли їхати: з 6 листопада 2026 року по 6 січня 2027 року

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Відень – це справжня казка. Відвідайте атракціони, покатайтеся на ковзанах і скуштуйте глінтвейн на жвавому ярмарку перед неоготичною будівлею ратуші або помилуйтеся високоякісними виробами ручної роботи на романтичному ярмарку у вузьких вуличках Шпіттельберга, збудованих у стилі бідермейєр. Але найпрекраснішим із усіх ринок на території палацу Шенбрунн із його чудовою ялинкою, хорами, духовими оркестрами, каруселлю та 80 будиночками, де продається все: від ностальгічних дерев’яних іграшок до свічок із бджолиного воску, фігурок із повсті, альпійського сиру та зацукрованих горіхів.

Дрезден, Німеччина

Коли їхати: з 27 листопада по 24 грудня 2026 року

Найвідоміший різдвяний ярмарок у Німеччині – це дрезденський "Штріцельмаркт", який захоплює людей з 1434 року. Це грандіозний захід, на якому 240 будиночків щороку приймають майже 3 мільйони відвідувачів. Навколишня атмосфера зачаровує: тисячі вогнів і, на площі Альтмаркт, найбільша у світі різдвяна піраміда, прикрашена фігурками в натуральну величину. Місто на Ельбі вирує святковим життям: тут працюють каруселі, співають різдвяні колядки, можна покататися на ковзанах, а біля торгових крамниць кипить жвава торгівля – від чудових ручних горіхоколок і фігурок для різдвяних вертепів з Ерцгебірге до найсмачнішого в Німеччині штоллена.

Таллінн, Естонія

Коли їхати: з 20 листопада 2026 року по 6 січня 2027 року

У Таллінні на Різдво сніг практично гарантований. Святкові заходи відбуваються по всьому Старому місту, а величезна ялинка височіє над затишними дерев'яними будиночками на Раекоя-плац – його середньовічному центрі. Увечері тут часто з’являється Санта-Клаус.

Гельсінкі, Фінляндія

Коли їхати: з 27 листопада по 22 грудня 2026 року

З морозними вітрами, що дмуть з Балтики, та частими прогнозами снігу фінська столиця Гельсінкі – це справжній різдвяний рай і одне з небагатьох міст, де можна поєднати святковий шопінг із сауною та купанням у ополонці. Що стосується ринків, то головний із них розташований на елегантній площі Сенаатінторі XIX століття, над якою височіє перлинно-білий купол неокласичного собору Туоміокіркко. Тут обертається вінтажна карусель, а в дерев’яних будиночках продають традиційні вироби ручної роботи, прикраси та глінтвейн. Свята розпочинаються з церемонії запалення вогнів на вулиці Aleksanterinkatu, що супроводжується блискучим парадом, виступами танцювальних колективів, ельфами та візитом Санта-Клауса, який прибув із Лапландії.

Кольмар, Франція

Коли їхати: з 23 листопада по 29 грудня 2026 року

Щоб по-справжньому перейнятися духом Різдва, немає кращого місця, ніж Кольмар в Ельзасі, де в старому місті з будинками у стилі пряникового будиночка та фахверковою забудовою проходять шість різних різдвяних ярмарків. У "Маленькій Венеції", переплетеній каналами, працює дитячий ярмарок, де малюків розважають каруселлю, анімованим вертепом і поштовою скринькою Санти, а поціновувачі антикваріату, мистецтва та ремесел блукають ярмарком Ancienne Douane. Ельзаський імбирний хліб, пряне печиво "Бределе", печиво "Шпрінгерле" з анісовим смаком та фруктовий торт "Беравека" з кіршем – чудові подарунки для гурманів.

Брюссель, Бельгія

Коли їхати: з 27 листопада 2026 року по 3 січня 2027 року

З його таунхаусами зі ступінчастими фронтонами, брукованими вулицями та яскраво освітленою площею Гран-Плас Брюссель нагадує сцену, приховану за дверцятами старовинного адвент-календаря. А на Різдво він просто неймовірний. Фестиваль "Winter Wonders" вкриває місто чарівним пилом: звукові та лазерні шоу, казкова ялинка, що осяює Гран-Плас, льодові ковзанки та майданчики для керлінгу, а також карусель на площі Бруккер. Ринок із 200 торговими точками розкинувся від площі Сент-Катрін, де можна купити подарунки, поласувати вафлями та придбати бельгійське пиво й шоколад.

Тромсе, Норвегія

Коли їхати: з 6 листопада по 20 грудня 2026 року

Свята в Осло проходять з великим розмахом, але щоб зануритися в атмосферу "сніжної кулі" та відчути справжній, зігріваючий душу дух Різдва, вирушайте далі на північ – до Тромсе, розташованого за 400 км на північ від Полярного кола. Навіть найзапекліші скептики не зможуть встояти перед місцевою магією: засніжені вулиці, красиво освітлені, та крамниці, де продають вовняні шапки, сувеніри ручної роботи, глінтвейн і місцевий варіант кебабу. Відправляйтеся до порту, щоб покататися на оглядовому колесі або на ковзанах, або підніміться над містом на канатній дорозі Fjellheisen, щоб помилуватися вогнями з висоти

Зальцбург, Австрія

Коли їхати: з 19 листопада 2026 року по 3 січня 2027 року

Різдвяні ярмарки сяють по всій Австрії, але лише деякі з них такі ж чарівні, як той, що проходить у замку Хеллбрунн у Зальцбурзі. Різдвяна хода, духові оркестри, виконавці на альпхорні, різдвяні вертепи та справжній ліс із 400 мерехтливих ялинок роблять різдвяні свята по-справжньому особливими.

Ерфурт, Німеччина

Коли їхати: з 24 листопада по 22 грудня 2026 року

Середньовічний Ерфурт, розташований у самому серці Німеччини, на Різдво перетворюється на справжнє свято. Великий різдвяний ярмарок міста розташований на Домплац на тлі величного готичного собору та п’ятинефної церкви Северікірхе з трьома вежами. Для дітей це немов жива казка "Лускунчик": тут є 20-метрова ялинка, оглядове колесо, карусель, височенна різдвяна піраміда та різдвяний вертеп, чарівний ліс, казкові сцени та пекарня.

Духові оркестри та хори розважають натовпи людей, які прогулюються повз 200 крамниць, де продають кераміку, різьблені вироби з дерева з Ерцгебірге та традиційні тканини, пофарбовані в синій колір.

Будапешт, Угорщина

Коли їхати: з 13 листопада 2026 року по 1 січня 2027 року

У різдвяний період угорська столиця зачаровує своєю пишністю, особливо на ярмарку на величній площі Верешмарти, яка перетворюється на море золотих вогнів і ялинок, прикрашених червоними кульками. У цьому ностальгічному місці – лише хори та концерти, майстер-класи з видування скла, різьблення по дереву та виготовлення свічок, а також парад красиво освітлених дерев’яних будиночків, де можна придбати медовий імбирний пряник, угорську кераміку, вишивку та вироби з дерева.

Радимо спробувати поєднати візит із церемонією запалювання свічок на величезному вінку біля базиліки Святого Стефана, яка відбувається щонеділі о 16:00.

Нюрнберг, Німеччина

Коли їхати: з 27 листопада по 24 грудня 2026 року

Вам доведеться пробиватися крізь натовп, адже щороку сюди з’їжджаються 2 мільйони відвідувачів, але це, як і раніше, казкове видовище, в якому свято відкриває світловолосий Крісткінд у золотому вбранні. Центральним місцем є Хауптмаркт із його смугастими шале, де продають усе: від "Цветшгенмёнле" до "Лебкухена" та ангелів "Раушгольд", загорнутих у фольгу.

Вінчестер, Англія

Коли їхати: з 20 листопада по 22 грудня 2026 року

На різдвяному ринку у Вінчестері всі із захопленням піднімають погляди до шпилів одного з найвеличніших середньовічних соборів Великої Британії, що здіймаються до неба. Після прогулянки вишуканими вулицями міста, побудованими в стилях епохи Єлизавети I та Регентства, приваблює ярмарок, що розгорнувся на історичній території собору. Натхненний німецькими традиціями, цей ярмарок вирізняється неймовірним смаком: тут ви знайдете ялинки, прикрашені іграшками, сімейні ремісничі майстерні та дерев’яні шале, де продається все – від вирізаних вручну музичних скриньок до сиру ручної роботи, шоколаду "від бобів до плитки" та ручно видутого скла.

Ущелина Равенна, Шварцвальд, Німеччина

Коли їхати: з 26 листопада по 20 грудня 2026 року

Розташована під яскраво освітленим віадуком висотою 40 м у густолісистій ущелині Хелленталь у німецькому Шварцвальді, вона виглядає так, ніби її вирвали прямо зі сторінок казки братів Грімм. А якщо на землю ляже тонкий шар снігу, картина зимової казки стане повною. Це місце в основному для місцевих жителів, тому тут немає мільйонів туристів. Зверніть увагу на візерунки Шварцвальду, килими з овечої вовни, а також місцеву копчену шинку та ковбасу з оленини.

Барселона, Іспанія

Коли їхати: з 21 листопада 2026 року по 6 січня 2027 року

Кому потрібен Санта, коли є усміхнене поліно на ім’я "Кага-Тіо", яке "випорожнюється" подарунками? Цю каталонську різдвяну дивину в мініатюрному вигляді ви знайдете поруч з омелою, нугою "туррон" та біблійним дивовижним світом фігурок із різдвяного вертепу на барселонському ярмарку "Фіра-де-Санта-Лусія", що розкинувся перед Готичним собором на площі Пласа-де-ла-Сеу. А якщо вам Кага-Тіо здається дивним, почекайте, поки не побачите зухвалого Каганера – фігурку, яка випорожнюється у різдвяному вертепі, що приносить удачу та рясний урожай.

Ніцца, Франція

Коли їхати: з 27 листопада 2026 року по 3 січня 2027 року

Тут зазвичай більше блакитного неба, пальм і двозначних температур, ніж снігу, але Ніцца – чудовий вибір, якщо ви хочете поєднати різдвяні покупки з атмосферою півдня Франції. Велична Англійська набережна засліплює вогнями, а в саду Альбера I панує справжня святкова атмосфера: у шале продають подарунки, вироби ручної роботи, глінтвейн, а також шампанське й устриці. Виступи діджеїв, фестивалі світла, атракціони та візити Санта-Клауса – все це невід’ємна частина свята

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