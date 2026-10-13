Де тепло в грудні: експерти відібрали 13 дивовижних місць по всьому світу для зимової відпустки

У деяких із них середня температура в грудні тримається вище +20°C.

Святковий грудень зазвичай є досить популярним місяцем для подорожей. І поки одні туристи вирушають на найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи, інші шукають найкращі місця, щоб погрітися.

Експерти з подорожей видання The Independent відібрали 13 найкращих напрямків по всьому світу, куди можна вирушити погрітися цієї зими:

Гран-Канарія, Іспанія: середня температура в грудні становить +20°C, середня кількість сонячних годин – 6. Канкун, Мексика: середня температура в грудні становить +25°C, середня кількість сонячних годин – 7. Лансароте, Іспанія: середня температура в грудні становить +19°C, середня кількість сонячних годин – 6. Мускат, Оман: середня температура в грудні становить +23°C, середня кількість сонячних годин – 9. Тенеріфе, Іспанія: середня температура в грудні становить +18°C, середня кількість сонячних годин – 6. Сідней, Австралія: середня температура в грудні становить +21°C, середня кількість сонячних годин – 8. Лімасол, Кіпр: середня температура в грудні становить +16°C, середня кількість сонячних годин – 6. Бангкок, Таїланд: середня температура в грудні становить +27°C, середня кількість сонячних годин – 9. Мадейра, Португалія: середня температура в грудні становить +17°C, середня кількість сонячних годин – 5. Кейптаун, Південна Африка: середня температура в грудні становить +23°C, середня кількість сонячних годин – 11. Гібралтар: середня температура в грудні становить +16°C, середня кількість сонячних годин – 6. Пафос, Кіпр: середня температура в грудні становить +18°C, середня кількість сонячних годин – 6. Харгада, Єгипет: середня температура в грудні становить +22°C, середня кількість сонячних годин – 8.

Інші ідеї для подорожей

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти видання The Times визначили найкращі напрямки для відпустки по всьому світу, де тепла погода зберігається протягом усього року.

Відео дня

Своєю чергою команда найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet визначила найкращі місця в Європі для подорожей цієї зими.

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