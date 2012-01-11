Українські Діди Морози зберуться у Вінниці на конгрес

13 січня, на Старий Новий рік до Вінницького Міського Палацу мистецтв «Зоря» зберуться на Всеукраїнський конгрес діди Морози. Опісля обговорення важливих післяноворічних добрих справ, о 14.00 діди Морози вишикуються у святкову карнавальну колону і вирушать містом вітати жителів Вінниці від Міського палацу мистецтв „Зоря” – ринок „Урожай” - Вишенька – площа Гагаріна – площа В.Стуса.

О 17 годині на Майдані біля літнього театру відбудеться офіційне відкриття Олімпійських ігор дідів Морозів. Промова-звернення до присутніх і спів гімну фестивалю «У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис…».

Ввечорі, на цьому ж Майдані, діди Морози розважатимуть вінничан іграми і забавками, відбудеться конкурс на найсильнішого Діда Мороза, танцювальна пауза з з конкурсом на найкреативнішого танцівника свята, хедбольний матч збірної дідів Морозів проти Санта Клаусів на кубок «Солодкої мрії», конкурс «Міс Снігурка – 2012».