Українські Діди Морози зберуться у Вінниці на конгрес
13 січня, на Старий Новий рік до Вінницького Міського Палацу мистецтв «Зоря» зберуться на Всеукраїнський конгрес діди Морози.
13 січня, на Старий Новий рік до Вінницького Міського Палацу мистецтв «Зоря» зберуться на Всеукраїнський конгрес діди Морози. Опісля обговорення важливих післяноворічних добрих справ, о 14.00 діди Морози вишикуються у святкову карнавальну колону і вирушать містом вітати жителів Вінниці від Міського палацу мистецтв „Зоря” – ринок „Урожай” - Вишенька – площа Гагаріна – площа В.Стуса.
О 17 годині на Майдані біля літнього театру відбудеться офіційне відкриття Олімпійських ігор дідів Морозів. Промова-звернення до присутніх і спів гімну фестивалю «У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис…».
Ввечорі, на цьому ж Майдані, діди Морози розважатимуть вінничан іграми і забавками, відбудеться конкурс на найсильнішого Діда Мороза, танцювальна пауза з з конкурсом на найкреативнішого танцівника свята, хедбольний матч збірної дідів Морозів проти Санта Клаусів на кубок «Солодкої мрії», конкурс «Міс Снігурка – 2012».