Батьків, які ледь не заморозили власну дитину, можуть позбавити прав

Міліція проводить перевірку стосовно випадку, який стався у січні цього року, коли 4-річна дитина була залишена батьками у небезпеці.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Ранком 9 січня до Теплицького райвідділу міліції зателефонував сільський голова с. Сокиряни та повідомив про зникнення дитини. Мати 4-річної Каріни згадала про дочку лише вранці, хоча дитини цілу ніч не було вдома. Напередодні її чоловік, 32-річний батько малолітньої дитини, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, насварився на доньку та вигнав її з дому. Маленька Каріна вдягнулась, як могла та пішла в невідомому напрямку, коли на вулиці вже вечоріло. Одразу після повідомлення сільського голови, особовий склад райвідділу та громадськість були підняті на пошук дівчинки. Завдяки сумісним зусиллям та злагодженим діям усіх, кому була небайдужа її доля, Каріна була знайдена наляканою, стомленою та змерзлою в полі за селом. Дитина чудом залишилася жива.

Її врятувало те, що температура тоді була не достатньо низькою та вона весь час рухалася. Наразі вирішується питання про позбавлення батьківських прав мати та батька 4-річної дівчинки та порушення стосовно них кримінальної справи. В їх діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст.136 КК України: Ненадання допомоги малолітньому, який заздалегідь перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан дитини належним установам чи особам, що карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Як розповів начальник Теплицького РВ УМВС Микола Сохацький, дитину було доставлено в лікарню для надання їй медичної допомоги. На щастя здоров’ю дівчинки наразі загрози немає. До винесення остаточних висновків стосовно даного випадку Каріна вимушена проживати в сім’ї. Слід зазначити, що її мати була позбавлення батьківських прав на старшу дитину, 10-річну сестричку Каріни, яка зараз проживає в іншому місті в родині своєї тітки.