Хмільнику затвердили режим округу санітарної охорони курорту

Став курортом державного значення

Кабінет Міністрів України, Постановою № 63 від 8 лютого 2012 року, затвердив режим округу зон санітарної охорони курорту Хмільник. Про це повідомив Громадський форум Хмільниччини. Кабмін також доручив Вінницькій обласній державній адміністрації забезпечити у шестимісячний строк проведення заходів щодо встановлення режиму округу і зон санітарної охорони курорту. Зокрема, обладміністрація має встановити на межах зон інформаційні стенди. Довідка. У травні 2011 року Верховна Рада оголосила природні території міста Хмільник Вінницької області курортом державного значення.

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