Хмільнику затвердили режим округу санітарної охорони курорту
10:49, 15 лютого 2012Вінниця
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Став курортом державного значення
Кабінет Міністрів України, Постановою № 63 від 8 лютого 2012 року, затвердив режим округу зон санітарної охорони курорту Хмільник.
Про це повідомив Громадський форум Хмільниччини.
Кабмін також доручив Вінницькій обласній державній адміністрації забезпечити у шестимісячний строк проведення заходів щодо встановлення режиму округу і зон санітарної охорони курорту.
Зокрема, обладміністрація має встановити на межах зон інформаційні стенди.
Довідка. У травні 2011 року Верховна Рада оголосила природні території міста Хмільник Вінницької області курортом державного значення.
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