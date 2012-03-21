В уланівському будинку престарілих облаштована молитовна кімната

Як повідомляє прес-служба Вінницької єпархії, в будинку-інтернаті для людей похилого віку, який знаходиться в с. Уланів Хмільницького району, силами місцевої парафії Вознесіння Господнього, облаштовано молитовну кімнату. Настоятель Вознесенського храму протоієрей Ярослав Микитин 20 березня, на початку Хрестопоклінного тижня, посповідав мешканців будинку інтернату та причастив їх Святих Христових Таїн.