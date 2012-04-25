Рада підприємців при ОДА не згодна з "умовами на техумови" "Вінницягазу"

ПАТ “Вінницягаз” нав'язує споживачам, які хочуть отримати технічні умови для підключення до газопостачання, договори на виконання будівельних робіт, технагляд та техобслуговування.

Про це на засідання Ради підприємців при Вінницькій ОДА повідомила експерт ради Олена Слюсар.

За її словами, таким чином природний монополіст порушує чинне законодавство, позбавляючи споживачів права вибору компанії, яка може їм надати відповідні послуги. Більше того, згадані норми підприємство навіть “забило” у бланк заявки на отримання технічних умов.

Окрім того, “Вінницягаз” вимагає, аби населення замовляло ТУ навіть в разі заміни газового котла чи газплити, попри те, що чинне законодавство передбачає наявність технічних умов тільки на приєднання запроектованого об'єкта до газових мереж, - зазначила експерт.

Власне, наявність такого документа не завадить, принаймні, хоча б для впевненості у тому, що це — певною мірою запорука безпеки газокористування. Якби не його ціна.

Олена Слюсар навела динаміку зростання цін на виготовлення техумов, встановлених ПАТ “Вінницягаз”, для замовника комунального побуту: у березні 2010 року такі послуги коштували 770 гривень, а в березні 2012-го — 8888 гривень!