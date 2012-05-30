Герой України вручить дипломи медикам

31 травня о 14 годині вінничан запрошують випускники вінницького медуніверситету на урочисте вручення дипломів у кіноконцертний зал "Райдуга". Цьогоріч зі стін університету випускається 800 майбутніх медиків, з них 239 іноземні студенти.

- Раніше ми збиралися у театрі імені Садовського, - говорить доцент Леонід Смольський, заступник декана медичного факультету №1, - там вручали дипломи тільки відмінникам, а решта випускників отримували їх на кафедрі. Вдруге ми робимо це урочисто для усіх випускників у кіноконцертному залі Райдуга. Адже приходять не тільки наші студенти. Але їхні батьки, рідня. Виходить велике родине свято.

Вручати дипломи кожному випускнику особисто буде ректор Василь Мороз, академік національної академії наук, Герой України. На сцені кожен випускник виголосить обіцянку лікаря України та клятву Гіппократа. Після покажуть фільм про життя студентів.

Запрошуються усіх бажаючі.