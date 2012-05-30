Податкові міліціонери повернули державі 23,3 млн. гривень

З початку року податкова міліція області викрила 47 злочинів у сфері оподаткування, в тому числі 41 (87,2%) – тяжкі та особливо тяжкі. Направлено до суду 27 кримінальних справ, з них 20 – з обвинувальним висновком.

Про це повідомила старший інспектор штабу управління податкової міліції Державної податкової служби у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Сума збитків по кримінальних справах в поточному році склала 6,3 млн. гривень, натомість відшкодовано до бюджету 4 млн. гривень.

Профілактичними заходами податкової міліції попереджено 23 факти необґрунтованої заяви на відшкодування ПДВ з бюджету. Викрито і припинено діяльність 4 фіктивних фірм.

Співробітниками підрозділів протидії незаконному обігу підакцизних товарів з незаконного обігу вилучено 3,99 тис. дал лікеро-горілчаних напоїв на суму 1,4 млн. гривень, спирту – 103,9 тис. дал на 9,3 млн. гривень. Виявлено та припинено діяльність 10 цехів по незаконному виготовленню алкогольної продукції.

Всього з початку 2012 року заходами, проведеними за участю підрозділів податкової міліції Вінницької області, мобілізовано до Державного бюджету 23,3 млн. гривень.