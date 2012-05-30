Митну електронну декларацію можна оформити зі свого робочого місця

Новий Митний кодекс набирає чинності з 1 червня 2012 року. Про нововведення і основні зміни повідомив журналістам на прес-конференції 30 травня керівник Вінницької митниці Геннадій Федик.

Найголовніше нововведення - це декларування, митного контролю та оформлення товарів із застосуванням електронних вантажних митних декларацій. При цьому здійснюється митний контроль та оформлення електронних вантажних митних декларацій у митних режимах імпорту, митного складу, транзиту і магазину безмитної торгівлі й електронних періодичних митних декларацій у митних режимах імпорту, транзиту та експорту. До пілотного проекту залучаються підприємства, які внесені до реєстру підприємств, допущених до електронного декларування.

Хоча, за словами Геннадія Федика, є певні проблеми з наданням дозвільних документів іншими структурами, які не готові до електронного документообігу. Через це виникає певна затримка у роботі.

- Після впровадження електронного документообігу кількість суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності збільшилась у 20 разів, - зазначає Геннадій Федик. – Зручність у тому, що декларацію субєкт зовнішньоекономічної діяльності може оформити зі свого робочого місця і переслати в електронному вигляді. Крім того, у Митному кодексі визначений перелік документів, які подаються в електронному вигляді. Це значно спрощує роботу і допомагає покращити довіру між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності і митницею.

