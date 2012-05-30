Півсотні вінницьких рятувальників «зарезервовано» під Євро – 2012

Вінницькі рятувальники, як і їхні колеги з областей, що межують з регіонами, де розташовані міста, в яких пройдуть футбольні матчі єврочемпіонату, зараховані в резерв Міністра надзвичайних ситуацій України на випадок виникнення позаштатних ситуацій під час проведення в Україні Євро-2012.

Про це повідомив начальник Територіального управління УМНС у Вінницькій області Руслан Шевчук.

Відтак, нашим «еменесникам» доведеться працювати у режимі підвищеної - чотиригодинної – готовності.

За словами посадовця, область «виставить» у єврорезерв 50 чоловік особового складу та 14 одиниць спецтехніки.

В спецрезерв увійдуть фахівці з усіх трьох підрозділів, які базуються у Вінниці, з Козятина, Хмільника і Гайсина та аварійно-рятувального загону спецпризначення УМНС в області.



