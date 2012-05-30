«Найкрутіша» контрабанда – друзі «зеленого змія»

Найбільша кількість порушених справ, де безпосередніми предметами порушення митних правил є тютюнові вироби. Виявлено та вилучено 12 тис.457 пачок цигарок на суму 53 тис. грн. в 104-х справах, а це 30% із загальної кількості справ. Загальна кількість перевезення алкогольних напоїв з порушенням митних правил складає 21% на суму 142 тис.грн.

Про це 30 травня на прес-конференції повідомив заступник начальника митниці - начальник Служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Вадим Хмаров.

- У напрямку протидії митним правопорушенням оперативними підрозділами митниці виявлено 351 випадок вчинення громадянами та посадовими особами підприємств порушень митних правил при переміщенні товарів через митний кордон України, - говорить Вадим Хмаров. – Передано до суду 302 справи на суму більш ніж 14 мільйонів гривень.

Також, за інформацією Вінницької митниці, останнім часом зафіксовано випадки спроб незаконного переміщення наркотичних засобів канабіс та трамадол, ряду психотропних речовин.

- У зоні діяльності Вінницької митниці прослідковуються наступні напрямки переміщення наркотичних засобів – «республіка Молдова-Україна-РФ», «республіка Молдова-Україна», «РФ-Україна-Молдова», - сказав Вадим Хмаров.