Військові медики Вінниччини боролися з епідемією

У Вінниці завершилося тактико-спеціальне навчання з особовим складом 740 Регіонального санітарно-епідеміологічного загону Міністерства оборони України щодо організації протиепідемічного захисту військ та проведення кваліфікованих гігієнічних і протиепідемічних заходів під час ведення бойових дій та виникненні надзвичайних ситуацій.

Як повідомили у РМЦ МО України (м. Вінниця), навчання проводилося під загальним керівництвом начальника санітарно-епідеміологічного управління Міністерства оборони України полковника медичної служби Олега Земцова.

За словами начальника загону полковника медичної служби Петра Дичука, у ході тренування для проведення медичної розвідки, мікробіологічних та санітарно-гігієнічних досліджень, дозиметричних вимірів, індикації бактеріологічних засобів та бойових отруйних речовин особовий склад загону розгорнув рухому “Лабораторію медичну польову”, а для санітарної обробки – дезінфекційно-душовий автомобіль.

– У польових умовах фахівці загону проводили індикацію збудників особливо небезпечних інфекцій, отруйних речовин та наявність радіоактивного забруднення, – розповідає полковник медичної служби Петро Дичук. – Легенда навчання постійно ускладнювалася ситуативними завданнями, що надходили з санітарно-епідеміологічного управління. Перевірялися дії військових медиків не лише при виявленні інфекційних хвороб, зокрема таких як холера, менінгококова інфекція, вірусний гепатит А, вітряна віспа, а й аналізувалися розроблені ними пропозиції щодо локалізації і ліквідації цих небезпечних осередків.

Даючи оцінку діям особового складу, полковник медичної служби Петро Дичук зазначив, що спеціалісти загону готові оперативно реагувати на будь-які кризові явища, своєчасно виявляти та ліквідовувати джерела забруднення під час надзвичайних ситуацій, а набутий досвід сприятиме подальшому вдосконаленню санітарно-епідеміологічного забезпечення військ та підвищенню рівня бойової готовності загону.