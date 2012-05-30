Діти змалювали 15 відер крейди

Вдруге у Вінниці пройшов конкурс малюнку на асфальті „Моя здорова і щаслива родина”, який організований за сприяння фонду імені Сюзен Комен та Українського жіночого фонду. Діти малювали у сквері Козицького у рамках програми „Рожева стрічка єднає небайдужих”. Організатори купили 15 відер з різнокольоровою крейдою, яку роздавали малюкам, а на призи усі учасники отримали апельсини та цукерки.

- Щоб змінити ставлення до власного здоров‘я, треба змінити ставлення до себе, - говорить співкоординатор проекту Світлана Дубина, голова громадської організації „ВІСЬ”. – Минулого року в рамках акції ми провели опитування жінок про їхні життєві цінності. І були вражені що майже усі жінки поставили себе на останнє місце. Тому ми прагнемо говорити з дітьми про здоров‘я з дитинства, про відповідальне ставлення до себе і свого майбутнього.