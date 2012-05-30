Набирають підприємців у міжнародний проект

Товариство «Інтеграція Європа-Схід» здійснює проект «ЕКООПЕРАЦІЯ. Польсько-українське партнерство для переробки відходів у Вінницькій та Хмельницькій областях».

Проект спрямований на збільшення переробки відходів в Україні шляхом підвищення рівня знань працівників підприємств та збільшення інвестиційних можливостей малих та середніх українських підприємств, що беруть участь у проекті.

Завдання Проекту:

• Підвищення рівня знань працівників підприємств, а також інвестиційних можливостей малих і середніх українських підприємств щодо інвестування в сфері переробки відходів шляхом освітньої та консультаційної підтримки.

• Передачa інформації про практики, які застосовуються у Польщі в сфері поводження з твердими побутовими відходами та роботою з системами для переробки відходів, шляхом налагодження співпраці між польськими та українськими підприємствами.

• Надання учасникам проекту (українським підприємствам) необхідних знань та передача практичних навичок в реалізації інвестицій у сфері переробки відходів.

• Підтримка українських підприємств у розробці матеріалів (наприклад, технічної документації та бізнес-плану), які дозволяють ефективно планувати і здійснювати інвестиції у сфері переробки твердих побутових відходів.

Термін реалізації проекту: з 1 травня 2012 року до 31 грудня 2012 року.

Проект спрямований на:

• 15 українських підприємств зі штаб-квартирами або філіями у Вінницькій або Хмельницькій областях

• 10 польських підприємств зі Свeнтокшиського воєводства



Учасники візьмуть участь у:

* семінарі на тему: «Переробка відходів – ідея, законодавчі аспекти в Польщі та Україні» (місце проведення: м. Хмельницький, м. Вінниця),

* навчальний візит до України щодо стану екологічної інфраструктури в Україні, з особливим акцентом на переробку відходів (місце проведення: м. Хмельницький, м. Вінниця),

* навчальний візит до Польщі з метою передачі польського досвіду та презентації напрацювань, які застосовуються у польських компаніях в рамках інвестування у сфері переробки відходів (місце проведення: м. Кельце, приміщення польських підприємств, що беруть участь в проекті – Свeнтокшиське воєводство),

* семінарі для українських підприємств: «Умови інвестування у сфері переробки відходів – проекти концепцій для України» (місце проведення: м. Вінниця).

Крім того, учасники отримають можливість безкоштовного просування інформації про свої підприємства на зовнішніх ринках через польсько-український спеціалізований бізнесовий веб-сайт. А також участь в семінарах під керівництвом фахівців у галузі переробки відходів в Україні та Польщі!

УЧАСТЬ БЕЗКОШТОВНА! Для участі потрібно на сайті www.gromada.vn.ua заповнити анкету та декларацію та відправити їх на електронну адресу: podolfond@ukr.net.

Телефони для довідок +380 432672096, +380 667055244

Набір учасників проекту з 28 травня по 28 червня 2012 року.