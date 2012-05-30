Про пожежу можна повідомляти навіть іноземною мовою

Диспетчери служби «101» готові прийняти повідомлення про пожежу чи іншу нештатну ситуацію іноземними мовами.

Про це повідомив начальник Територіального управління УМНС у Вінницькій області Руслан Шевчук.

За словами посадовця, тридцять диспетчерів служби з Вінниці, Козятина і Жмеринки вже пройшли підготовку на факультеті іноземних мов Вінницького педуніверситету і отримали відповідні сертифікати.

Відтак, в період Євро-2012 і згодом вони зможуть порозумітися з іноземцями, які потрапили в скруту і звернулись по допомогу до рятувальників. Для цього всі дзвінки на номер 101 з усіх населених пунктів області про всяк випадок «завели» на Вінницю, аби їх приймали тутешні навчені оператори пункту пожежного зв’язку.

За словами Руслана Шевчука, ТУ УМНС у Вінницькій області планує цю новацію закріпити, - на посаду диспетчера прийматимуть лише тих претендентів, які матимуть документ, що посвідчує володіння іноземною мовою.



