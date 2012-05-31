У Вінниці шукають кращих чиновників

На Вінниччині стартував другий тур всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”. Такі змагання проходитимуть вже вп'яте, і цьогоріч 187 держслужбовців Вінниччини виборюватимуть право називатися кращими у номінаціях “Кращий керівник” та “Кращий спеціаліст”. повідомляє Вінницьке державне телебачення.

Виявити професійних та талановитих держслужбовців, які самостійно удосконалюють свої знання — мета конкурсу “Кращий державний службовець”.

Конкурс ділиться на три етапи. Перший розпочався в березні і вже завершився. Зі 187 учасників у другий тур вийшла рівно третина.

- Конкурсанти сумувати не будут, - зазначив Сергій Починок, в.о. заступника начальника управління Державної служби України у Вінницькій області, - для них підготували тести, творчі роботи, завдання на конкретні підрахунки.

Конкурс у регіонах завершується наприкінці червня. Вже до 10 липня будуть відомі четверо переможців, які представлятимуть Вінниччину на третьому всеукраїнському етапі конкурсу. Тут вінницькі держслужбовці мають усі шанси здобути перемогу, адже Вінницька область за 5 років проведення конкурсу неодноразово посідала другі та треті місця у загальнодержавному рейтингу.