Тепловики "повитрушують" гроші з боржників, щоб розрахуватись за газ

За опалювальний сезон 2011-2012 років теплопостачальні підприємства обласного центру заборгували за спожитий газ 95 мільйонів гривень.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Частину цієї заборгованості складають і борги вінничан, які ризикують залишитися без гарячого водопостачання - як у літній, так і у опалювальний період 2012-2013 років.

Попри те, що теплопостачальні організації та міська влада докладають максимум зусиль, аби вчасно та якісно надавати послуги вінничанам, мешканці міста не квапляться гасити свої борги перед теплопостачальними організаціями. На сьогоднішній день загальна сума цього боргу - близько 30 мільйонів гривень. Саме тому "злісні" боржники можуть очікувати не лише на позов до суду, а й на візит працівників державної виконавчої служби.

Наразі відповідні служби більш активно взялись за вінничан, які не сплачують за спожиті послуги та нарощують заборгованість.

Крім того, вінничани, які не погашають заборгованість, ризикують потрапити до "чорного списку" при оформленні субсидії, а також залишитись без гарячого водопостачання.

Враховуючи досить непросту ситуацію, Володимир Кістіон звернувся і до вінничан.

- Я звертаюсь до тих городян, які на сьогоднішній день користуються послугами з гарячого водопостачання, максимально допомогти і підтримати підприємства теплоенергетичного комплексу в плані розрахунків за отримані послуги, - говорить Володимир Кістіон. - Питання сьогодні стоїть досить гостро, нам необхідно забезпечити стовідсоткові розрахунки та дотримання графіку погашення заборгованості. Тільки за такої умови є надія, що не лише теплопостачальна галузь, а й мешканці міста будуть із гарячою водою.