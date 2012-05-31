Автобуси на море з‘являться з 5 червня

Минулого тижня на засіданні міськради було прийнято рішення про створення робочої групи, до складу якої увійшли представники різних організацій, зокрема департаментів сфери послуг, адміністративних послуг, ДАІ, захисту прав споживачів. Вона слідкуватиме за якістю надання послуг вінничанам, які хочуть поїхати на море автобусом, повідомляє сайт ВінницяОК. Рішенням міськради місце перед Центральним автовокзалом виділене для організованого надання транспортних послуг вінничанам, які вирішили вирушити на відпочинок до Одеси, Миколаєва, на узбережжя Криму.

З 10-ї до 19 години на площі вінничани зможуть поспілкуватись як із власниками автобусів, так і з представниками власників житла. Такий час встановлено, аби не створювати зіткнення тих, хто вирушає на відпочинок, з бажаючими подивитись на фонтан Рошен.

- Приватні перевізники користуються площею абсолютно безкоштовно. Це зроблено для того, щоб не дорожчала вартість послуг для пасажирів. Єдине, за що сплачують власники автобусів – за прибирання території: ми хочемо, щоб усе відбувалось цивілізовано, – каже Руслан Анфилов, начальник міського відділу у справах сім‘ї молоді та спорту.

Однак існує питання щодо якості надання послуг з проживання на місці та на узбережжі.

- Хочу наголосити, що ми можемо контролювати саме якість та легальність перевезення, а от якість проживання – ні. Ми спробували співпрацювати з органами місцевої влади місць відпочинку, але вони констатували, що не можуть забезпечити належної якості проживання та впливати на ситуацію.

Ціни на відпочинок стануть відомими вже з 5 червня - приватні перевізники з’являться на звичному місці.