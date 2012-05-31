55-річна вінничанка впала у 20-метрову криницю

Вчора, 30 травня о 19:07 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №3 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що в селі Лука–Мелешківська людина потребує допомоги.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області.

До місця події було направлено відділення рятувальників, які у колодязі, на глибині близько 20-ти метрів виявили 55-річну жінку. Вона була при свідомості й трималась за металевий ланцюг.

Працівники МНС за допомогою рятувальної мотузки витягнув постраждалу назовні, надав першу медичну допомогу та передав працівникам швидкої медичної допомоги.

Як розповіла винуватиця події, падіння сталося з її власної необережності.

Каретою швидкої допомоги жінку було доправлено в району лікарню, де їй був поставлений діагноз "загальне перехолодження тіла та пошкодження коліна".