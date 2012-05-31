Власники зеленого одягу можуть безкоштовно потрапити на концерт

3 червня о 14:00 у Книгарні «Є» відбудеться презентація останньої книги Юрія Андруховича «Лексикон інтимних міст» за участі автора. Власник найоригінальнішого одягу зеленого кольору серед присутніх, якого визначить сам Юрій Андрухович, отримає можливість безкоштовно запросити 5 своїх друзів на медіавиставу «Абсент», вона відбудеться того ж дня 3 червня о 18:00 в МПМ "Зоря". Організатори - книгарня «Є», агенція подій «Артполе» та Міжнародний поетичний фестиваль «Meridian Czernowitz».

Юрій Андрухович – культовий сучасний український письменник. Його називають «патріархом сучасної української літератури», - все через діяльність у складі угруповання «Бу-Ба-Бу». «Лексикон інтимних міст» Юрія Андруховича став головною подією літературного 2011-2012 року. Це текст химерного жанру. Комусь він нагадає роман, іншим – збірку есеїстики чи взагалі поезію в прозі. «Лексикон» – це книжка про 111 міст світу. Літературний географічний атлас, який можна безкінечно гортати в будь-якому порядку. Подорож зі Львова до Києва, з Лондона до Парижа, з Єнакієвого до Ужгорода.

«Лексикон інтимних міст» став першим прозовим книжковим проектом, який був реалізований Міжнародним поетичним фестивалем «Meridian Czernowitz», що відбудеться цього року з 6 по 9 вересня у м.Чернівці.

У квітні пройшов «Лексикон-тур» Юрія Андруховича 9 містами України, наразі ж письменник представляє нову медіавиставу «Абсент», створену разом з польським гуртом «Karbido» та агенцією «Артполе».

Зелений колір «Абсенту» напередодні Зелених свят надихнув Книгарню «Є» на проведення у Вінниці з 29 травня по 2 червня «зелених днів». Ви маєте унікальну нагоду придбати квитки на медіавиставу «Абсент» Юрія Андруховича та гурту Karbido за зниженою ціною — 30 грн. (замість 50 грн.). Знижка діє на кожен квиток після першого, придбаного за повну вартість.



