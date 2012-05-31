«Нива» залишилась у першій лізі

Вінницька «Нива» 30 травня успішно провела останній матч чемпіонату України у першій лізі 2011/2012 років.

Домашня перемога над донецьким «Олімпіком» з рахунком 1:0 (на початку другого тайму гол з пенальті забив Олександр Янченко) дозволила вінничанам зберегти статус-кво і остаточно залишити позаду себе і ФК «Одеса», і ФК «Миколаїв».

Таким чином, «Нива» не тільки уникнула прямого вильоту, але й стикових перехідних ігор з третьою командою 2-ї ліги. Більш того, команда міста над Бугом обійшла на фініші сезону ще й «Титан» (Армянськ), і, набравши 32 очки, посіла 13–е місце.

Нагадаємо, «Нива» пішла на «зимівлю» на 17-у, передостанньому, місці, маючи в активі після 21 гри лише 12 очок. Але 20 набраних очок за 13 весняних ігор дали можливість «Ниві» виконати поставлене завдання – зберегти прописку у першій лізі.

На післяматчевій прес-конференції директор ПФК «Нива» Паша Касанов відзначив, що його футболісти хочуть продовжити виступи у Вінниці. У найближчий час відбудуться загальні збори команди, на яких і вирішуватиметься питання, «як жити далі».

Відзначимо також фінішну домашню перемогу «Металурга» (Запоріжжя) над «Геліосом» (4:2) і нічию «Севастополя» з «Буковиною» в Чернівцях (1:1), що і вирішило долю другої путівки до Прем’єр – ліги.

Отже, до елітного дивізіону перейшли «Говерла-Закарпаття» (Ужгород) і «Металург» (Запоріжжя). Понижуються у класі ФК «Львів» і «Енергетик» (Бурштин). Перехідна гра за право залишитися у першій лізі чекає МФК «Миколаїв».