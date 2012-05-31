В суботу "Вишенька" відгуляє своє 50-річчя

В суботу, 2 червня, у мешканців вінницького мікрорайону "Вишенька" свято. Саме 1962 року тут було здано в експлуатацію першу 5-поверхівку на розі нинішніх вулиць 600-річчя та Хмельницького шоссе, - повідомляє ВінницяОК.

Саме ця подія дала старт масштабному будівництву нового, переважно багатоповерхового мікрорайону. Вже до 1965-го року він розрісся настільки, що тут було споруджено й школу (спочатку була №15, тепер – №21).

Основні святкування в рамках відзначення ювілею відбудуться на площі біля літака по проспекту Космонавтів.

Тут, зокрема, о 15.00 годині виступатимуть вихованці дитячої школи мистецтв "Вишенька", пройдуть майстер-класи з рукоділля, виставка робіт юних художників тощо.