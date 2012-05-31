У Центрі матері й дитини відкрили дитячу реанімацію

У Вінницькій міській лікарні "Центр матері й дитини" в педіатричному корпусі напередодні Міжнародного дня захисту дітей відкрили відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії для дітей.

Подібних, як зауважив під час урочистостей Вінницький міський голова Володимир Гройсман, у місті не було і немає.

Розраховане воно на пацієнтів віком від одного місяця і до 18 років. Причому мамам дозволяється перебувати разом з дітьми.

Лікарня "Центр матері та дитини" складається з акушерського та педіатричного корпусів. Минулого року в акушерському корпусі лікарні відкрили нове реанімаційне відділення для жінок.

Цього року, за словами головного лікаря закладу Володимира Присяжнюка, усі сили та кошти були направлені на ремонт та укомплектування відділення анестезіології для дітей.

– Досі на базі нашої лікарні існувало одне відділення анестезіології, у якому перебували як діти, так і дорослі, – повідомляє Володимир Присяжнюк. – Аби поліпшити якість надання медичних послуг минулого року міська рада виділила 295 тисяч гривень для капітального ремонту одного з приміщень дитячого стаціонару. Відремонтувавши палати, нам вдалося створити реанімаційні відділення для дорослих, тобто жінок у післяопераційний період, та дітей, яких приводить швидка медична допомога або тих, кому стало гірше, перебуваючи у стаціонарі.

Окрім коштів з міського бюджету, за словами Володимира Присяжнюка, майже 60 тисяч гривень було виділено з фондів лікарні. Ці кошти витратили на придбання обладнання, меблі та м’який інвентар.

– Для нового відділення ми закупили фототерапевтичний опромінювач, функціональні ліжка, монітор насичення киснем, ручний легеневий мішок, – продовжує головний лікар. – А у цьому році за рахунок бюджетних коштів отримали медичний апарат «Кардіо-плюс», який застосовують для обстеження судин головного мозку та серця дітей. Та, напевно, найголовнішим ноу-хау нового відділення є те, що тут встановлено систему цілодобового відеоспостереження за палатами.

Чергова медсестра чи лікар може упродовж доби стежити за пацієнтом, фіксуючи все на моніторі.

Міський голова Володимир Гройсман після оглядин нового відділення, зауважив, що не дивлячись на складні часи для медицини, у місті продовжують відкриватися нові відділення і нові заклади.

– Через місяць ми відкриває муніципальний діагностичний центр на вулиці Київській, – каже Володимир Гройсман. – Сьогодні для наймолодших пацієнтів відчиняє свої двері відділення анестезіології та палати інтенсивної терапії. І хоча у рамках медичної реформи заклади вторинного рівня надання медичних послуг мають бути на балансі області, а не міста, ми нині проводимо активну, і сподіваюся, плідну роботу, аби вберегти їх для вінничан.

Ми не можемо відповідати за всю медицину, але за послуги які надаватимуться в межах міста, нестимемо відповідальність. І намагатимемося не шляхом оптимізації, а концентрації сил, знань і умінь створити міський медичний простір, покращивши цим якість надання медичних послуг.