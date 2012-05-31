Швейцарці з’ясовують, куди місцева влада поділа їхні гроші

30-31 травня у Вінницькій області працює група експертів Швейцарсько-українського проекту підтримки децентралізації DESPRO на чолі із консультантом Феліксом фон Сурі.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної ради.

Метою делегації є перевірка провадження ІІ фази (2011-2013рр.) реалізації Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO.

Проект реалізовується у Калинівському, Тульчинському та Іллінецькому районах області і стосується забезпечення централізованим водопостачанням жителів місцевих громад.

30 травня представники місії зустрілися з головою обласної Ради Сергієм Татусяком, з метою обговорення стратегічних питань співпраці обласної влади і DESPRO, механізмів двосторонньої взаємодії, впливу швейцарських програм на розвиток області.

Сергій Татусяк подякував швейцарським партнерам та передав подяку уряду конфедерації за ефективно проведену І фазу проекту DESPRO у 2007-2010 роках та реалізацію ІІ фази, яка триває нині.

– Проекти, які впроваджує швейцарська сторона на території Вінниччини, співзвучні із політикою держави та пріоритетами нашого регіону. А це – напрацювання нової моделі регіональної влади та розвиток громадянського суспільства, – зауважив Сергій Татусяк.

Він додав, що область цінує не тільки фінансову допомогу швейцарців, а й їхню просвітницьку роботу, яка змінює підходи громад до управління своїми територіями.

Фелікс фон Сурі зауважив, що уряд Швейцарії має твердий намір і надалі фінансувати проекти на території Вінницької області.

– Ми вражені вашою енергією та бажанням зробити ще більше для людей. Також ми бачимо не просто людей, які реалізовують проект, а команду, – зазначив представник DESPRO.

Переконують швейцарців у подальшій співпраці із Вінниччиною і особливості нашого регіону. А саме: найбільша кількість в Україні районів – 27; найбільша кількість сільських та міських територіальних громад – 707 та місцевих бюджетів – 735.

Гостей також зацікавив формат роботи Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування, яка створена місяць тому, але вже має 58 членів. Фелікс фон Сурі схвалив наміри асоціації підтримувати місцеве самоврядування регіону, незалежно від Києва.

Протягом двох днів перевіряльники працюватимуть у Калинівському, Тульчинському та Іллінецькому районах. Вони дадуть свою оцінку реалізованим проектам та зроблять висновки щодо того, чи варто апробовану у цих громадах модель перенести на інші райони області.

Письмовий звіт про побачене експерти надішлють згодом.

Довідка: у Вінницькій області DESPRO реалізує 10 проектів , а саме: Іллінецький район – села Іллінецьке, Чортория, Россоховате, Городок; Калинівський район – села Комунарівка, Нова Гребля, Черепашинці; Тульчинський район – села Ганнопіль, Клебань, Суворівське.

Загальна вартість проектів 7 млн. 917 тис.грн., з яких 2,2 млн.грн. кошти Проекту DESPRO, інші кошти це внесок місцевих бюджетів та громад.